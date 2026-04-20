Финляндия с июня запретит въезд по части российских загранпаспортов
Нужны будут биометрические документы.
С июня 2026 года Финляндия не будет принимать небиометрические паспорта, выданные Россией. Об этом сообщили в МИД страны, передает «Интерфакс».
Решение было принято, чтобы обеспечить максимальную надежность проездных документов. Рекомендуется заранее подготовиться к вступлению в силу этого решения.
С 1 июня по 31 декабря 2026 года начнется переходный период, когда будут приниматься небиометрические паспорта, содержащие действующую визу, выданную Финляндией до 1 июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что польские власти прекратили признавать российские небиометрические загранпаспорта (пятилетние) с 1 апреля 2026 года. Въезд в Польшу по данным документам будет считаться незаконным. В целом с начала 2026 года пятилетние загранпаспорта россиян перестала признавать Германия. Также их не признают Чехия, Дания, Эстония, Франция, Исландия, Литва и Латвия.
