Общество
20 апреля 18:44
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Законопроект, запрещающий делать ставки должникам, рассмотрят в Госдуме осенью

Рассмотрение документа перенесли.

Автор фото: РИА Новости

Законопроект, запрещающий делать ставки детям, недееспособным и должникам по алиментам, был перенесен в Госдуме на осень. Об этом сообщил глава комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников, передает «Интерфакс».

Парламентарий полагает, что вероятность принятия законопроекта высокая.

Напомним, законопроект предполагает введение ответственности за принятие букмекерами ставок от несовершеннолетних, недееспособных и должников по алиментам в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Ранее министерство финансов России попросило перенести рассмотрение этого законопроекта. Против проекта выступают букмекеры. По их данным, рынок может потерять до 40% аудитории, так как именно столько игроков имеют долги. Затраты на проверку клиентов через госсистемы обойдутся в среднем одному букмекеру в 150–200 миллионов рублей в год.

Популярное
ГУ МЧС России по Татарстану
Приговор экс-начотдела МЧС Татарстана Линару Сунгатуллину не устоял в кассации

Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.

Управление Роспотребнадзора по РТ
Работа базовой станции сотовой связи «ВымпелКом» в Казани приостановлена

Суд запретил деятельность на 60 суток.

источник «Вечерней Казани»
Балконы на Хади Такташа в Казани оказались опасными для жизни после ремонта

В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
СК проверит информацию о постановке «на счетчик» многодетной семьи в Татарстане

Женщину с четырьмя детьми, двое из которых с инвалидностью, обязали выплачивать 20 лет за сгоревшую заброшку.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиян предупредили о начале контроля за банковскими переводами

Налоговая начнёт автоматически проверять регулярные переводы на карты

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
