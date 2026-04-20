Рассмотрение документа перенесли.

Автор фото: РИА Новости

Законопроект, запрещающий делать ставки детям, недееспособным и должникам по алиментам, был перенесен в Госдуме на осень. Об этом сообщил глава комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников, передает «Интерфакс».

Парламентарий полагает, что вероятность принятия законопроекта высокая.

Напомним, законопроект предполагает введение ответственности за принятие букмекерами ставок от несовершеннолетних, недееспособных и должников по алиментам в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Ранее министерство финансов России попросило перенести рассмотрение этого законопроекта. Против проекта выступают букмекеры. По их данным, рынок может потерять до 40% аудитории, так как именно столько игроков имеют долги. Затраты на проверку клиентов через госсистемы обойдутся в среднем одному букмекеру в 150–200 миллионов рублей в год.

