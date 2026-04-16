Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В казанской компании «Яратам косметика» (бренд Yaratam) нашли долги по зарплате перед сотрудниками, руководительницу бизнеса Риту Хабирову из-за неоднократных нарушений дисквалифицировали на 1 год. О вердикте сообщили в прокуратуре республики.

В ходе первоначальной проверки выяснилось, что у фирмы имеются долги по зарплате перед шестью работниками на 206 тысяч рублей. Задолженность была полностью погашена, однако на директора составили административный протокол, ее оштрафовали на 10 тысяч рублей.

После рабочей группы по взысканию налоговой недоимки, так как долг компании по налогам и сборам превышает 5 миллионов рублей, были выявлены новые нарушения. Оказалось, что задолженность по окончательному расчету с работником составила 32 тысячи рублей, а задолженность по заработной плате перед другим работником — свыше 291 тысячи рублей. Помимо этого, зарплата за январь 2026 года трем сотрудникам была выплачена с нарушением сроков, установленных трудовым договором.

От ООО «Яратам косметика» потребовали устранить нарушения.

В отношении генерального директора возбуждено административное дело за повторное нарушение работодателем трудового законодательства, в частности невыплату или неполную выплату зарплаты в установленный срок. Директор был признан виновным и дисквалифицирован на 1 год.

По данным системы «Контур.Фокус», «Яратам косметика» зарегистрирована в Казани в 2024 году. Генеральный директор и учредитель Рита Хабирова. Основная деятельность - производство парфюмерных и косметических средств. За 2025 год убыток компании составляет 6,7 миллиона рублей, выручка — 66,7 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Казани компания задолжала сотрудникам 2 миллиона рублей зарплаты. Работодатель решил исполнить свои обязательства только после вмешательства прокуратуры.

