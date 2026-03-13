В Казани компания задолжала сотрудникам 2 млн рублей зарплаты
Работодатель решил исполнить свои обязательства только после вмешательства прокуратуры.
В Ново-Савиновском районе столицы республики строительная компания «Легион СК» выплатила 18 работникам свыше двух миллионов рублей зарплаты, долг по которой накопился с октября по ноябрь 2025 года. Вспомнил об этих двух месяцах работодатель только после вмешательства прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.
Главе организации внесли представление об устранении нарушений, а также возбудили в отношении него административное дело. После этого все сотрудники получили свои честно заработанные деньги в полном объеме.
Ранее директор фирмы в Татарстане не выплачивал своему сотруднику зарплату целых полгода. За шесть месяцев успел накопиться долг в 191 тысячу рублей.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Мужчина разбил витрину и поджег петарду.
В будущем сеть современных рынков может стать важной частью городской инфраструктуры.
Речь идет об исторически ценном объекте.
Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.
Маршрут № 7 врезался в маршрут № 1 и влетел в столб.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.