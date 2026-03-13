Работодатель решил исполнить свои обязательства только после вмешательства прокуратуры.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Ново-Савиновском районе столицы республики строительная компания «Легион СК» выплатила 18 работникам свыше двух миллионов рублей зарплаты, долг по которой накопился с октября по ноябрь 2025 года. Вспомнил об этих двух месяцах работодатель только после вмешательства прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.



Главе организации внесли представление об устранении нарушений, а также возбудили в отношении него административное дело. После этого все сотрудники получили свои честно заработанные деньги в полном объеме.



Ранее директор фирмы в Татарстане не выплачивал своему сотруднику зарплату целых полгода. За шесть месяцев успел накопиться долг в 191 тысячу рублей.



