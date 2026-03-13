Опасное растение уничтожат на площади в 1,8 миллиона «квадратов» — на улицах столицы республики и на безлюдных участках.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На ликвидацию борщевика Сосновского в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах направят более 5,7 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.



Ядохимикатами от борщевика обработают 1 643 520 квадратных метров, а газонокосилкой придется убрать еще 144 тысячи «квадратов», в частности в местах, где агрессивные вещества использовать не разрешается. Обработку следует проводить в безветренную погоду, поэтому при неблагоприятных условиях сроки контракта будут скорректированы. Закончить ликвидацию при этом необходимо не позднее 30 октября этого года.



От борщевика избавят ряд улиц двух районов, в том числе жилые массивы Кадышево и Борисоглебское, территории у рек Казанки и Солонки.



Ранее сообщалось, что за борщевик на дачном участке россиян теперь будут штрафовать. Для физлиц сумма наказания составит от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных — от 50 до 100 тысяч, а для организаций — от 400 до 700 тысяч.



