Общество
13 марта 21:41
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Казани на борьбу с борщевиком потратят 5,7 млн рублей

Опасное растение уничтожат на площади в 1,8 миллиона «квадратов» — на улицах столицы республики и на безлюдных участках.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На ликвидацию борщевика Сосновского в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах направят более 5,7 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Ядохимикатами от борщевика обработают 1 643 520 квадратных метров, а газонокосилкой придется убрать еще 144 тысячи «квадратов», в частности в местах, где агрессивные вещества использовать не разрешается. Обработку следует проводить в безветренную погоду, поэтому при неблагоприятных условиях сроки контракта будут скорректированы. Закончить ликвидацию при этом необходимо не позднее 30 октября этого года.

От борщевика избавят ряд улиц двух районов, в том числе жилые массивы Кадышево и Борисоглебское, территории у рек Казанки и Солонки.

Ранее сообщалось, что за борщевик на дачном участке россиян теперь будут штрафовать. Для физлиц сумма наказания составит от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных — от 50 до 100 тысяч, а для организаций — от 400 до 700 тысяч.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Нахулиганивший в пекарне татарстанец сядет на скамью подсудимых

Мужчина разбил витрину и поджег петарду.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Урбанисты предлагают обновить Центральный рынок и агропарк Казани

В будущем сеть современных рынков может стать важной частью городской инфраструктуры.

Комитет Татарстана по охране ОКН
Прокуратура требует от владельцев привести в порядок здание на Ершова в Казани

Речь идет об исторически ценном объекте.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

Госавтоинспекция Казани
В Казани водитель врезавшегося трамвая заявил, что вагон разогнался сам по себе

Маршрут № 7 врезался в маршрут № 1 и влетел в столб.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.