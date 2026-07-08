Из-за нехватки кадров в Татарстане закрылись пять аптек
Депутаты предлагают открывать аптечные пункты в больницах и запускать доставку лекарств.
В Татарстане нехватка специалистов ударила по аптекам. За прошлый год в республике закрылись пять точек, из них три — в сельской местности. Об этом говорится в проекте постановления комитета Госсовета по социальной политике.
Сейчас в Таттехмедфарм входит 159 аптек, но в 21 населённом пункте их всего по одной, а льготные лекарства выдают лишь в 45 сельских точках. Ещё 321 фельдшерско-акушерский пункт тоже может продавать препараты, но людей всё равно не хватает. Аптеки сокращают часы работы, а некоторые просто закрываются насовсем.
Депутаты предлагают выход: открывать новые государственные аптечные пункты прямо в больничных помещениях на льготных условиях и запустить доставку лекарств в отдалённые посёлки. Также нужно учить сотрудников, которые торгуют препаратами, и лучше рассказывать жителям, что купить лекарства можно через ФАПы и врачебные амбулатории.
В мае Владимир Путин подписал закон о передвижных аптеках. Эксперимент стартует в сентябре и продлится три года, поучаствовать сможет любой регион, кроме городов федерального значения. До этого пробовали дистанционную торговлю и мобильные ФАПы, но на селе это не прижилось из-за плохой логистики и слабого интернета.
Ранее мы писали, что производство лекарств в Татарстане рухнуло на 26 процентов за год. В начале года был рост, но к маю динамика резко ушла в минус.
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