Общество
18 марта 19:51
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Из-за празднования Навруза и «Рамазан Феста» в Казани перекроют ряд улиц

Перекрытия будут с 19 по 21 марта.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани из-за проведения «Рамазан Феста» и Навруза перекроют улицы Марджани, Насыри, проспект Альберта Камалеева. Об этом сообщили в комитете по транспорту города.

С 18:00 19 марта до 22:00 20 марта будут перекрыты улица Шигабутдина Марджани на участке от улицы Татарстан до улицы Фатыха Карима, а также улица Каюма Насыри на участке от улицы Татарстан до улицы Зайни Султана.

С 18:00 20 марта движение будет перекрыто до 23:59 21 марта на парковке у международного конноспортивного комплекса «Казань», а также по автомобильной дороге проспекта Альберта Камалеева до дома № 27р.

Автор фото: комитет по транспорту

Автор фото: комитет по транспорту

Ранее стало известно, как будут праздновать в Казани Навруз. В городе пройдет серия концертов.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.