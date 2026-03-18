Перекрытия будут с 19 по 21 марта.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани из-за проведения «Рамазан Феста» и Навруза перекроют улицы Марджани, Насыри, проспект Альберта Камалеева. Об этом сообщили в комитете по транспорту города.

С 18:00 19 марта до 22:00 20 марта будут перекрыты улица Шигабутдина Марджани на участке от улицы Татарстан до улицы Фатыха Карима, а также улица Каюма Насыри на участке от улицы Татарстан до улицы Зайни Султана.

С 18:00 20 марта движение будет перекрыто до 23:59 21 марта на парковке у международного конноспортивного комплекса «Казань», а также по автомобильной дороге проспекта Альберта Камалеева до дома № 27р.

