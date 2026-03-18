Из-за празднования Навруза и «Рамазан Феста» в Казани перекроют ряд улиц
Перекрытия будут с 19 по 21 марта.
В Казани из-за проведения «Рамазан Феста» и Навруза перекроют улицы Марджани, Насыри, проспект Альберта Камалеева. Об этом сообщили в комитете по транспорту города.
С 18:00 19 марта до 22:00 20 марта будут перекрыты улица Шигабутдина Марджани на участке от улицы Татарстан до улицы Фатыха Карима, а также улица Каюма Насыри на участке от улицы Татарстан до улицы Зайни Султана.
С 18:00 20 марта движение будет перекрыто до 23:59 21 марта на парковке у международного конноспортивного комплекса «Казань», а также по автомобильной дороге проспекта Альберта Камалеева до дома № 27р.
Ранее стало известно, как будут праздновать в Казани Навруз. В городе пройдет серия концертов.
Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.
Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.
Мужчина разбил витрину и поджег петарду.
На открытии заседания совета Фарид Мухаметшин заявил, что готовится покинуть пост.
Мать ребенка сейчас в реанимации.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.