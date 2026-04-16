Общество
16 апреля 01:33
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Медики Татарстана спасли пациента с забитыми бляшками коронарными сосудами

Еще года два назад такой диагноз считался смертельным приговором.

Автор фото: РКБ

Первую операцию по бурению сосудов под ЭКМО провели специалисты РКБ Татарстана. О том, как она прошла, рассказали в пресс-службе больницы.  

71-летний Анатолий Витальевич из Нижнекамска жаловался на одышку, состояние мужчины в последние месяцы значительно ухудшилось. Медики выявили у него множество бляшек, закрывавших практически все коронарные сосуды.  

Из-за того, что мужчина весил 130 килограммов, делать операцию на открытом сердце хирурги отказались - пациент мог просто не выжить. Просверлить кальцинированные артерии специальным буром, восстанавливая кровоток, не получилось из-за поражения не только всех трех крупных артерий, но и основного ствола.  

И тогда решено было провести операцию под ЭКМО. Пока аппарат выполнял функции сердца, хирурги спокойно чистили сосуды, не опасаясь за работу кровообращения. За 4 часа два хирурга успешно провели операцию, установив пациенту 3 стента.  

Практически сразу мужчину перевели из отделения реанимации и интенсивной терапии в отделение кардиологии. Больше одышка его не мучает.  

«Благодаря технологиям и врачам удалось спасти пациента, чей диагноз еще бы пару лет назад считался смертельным приговором», - поделились в пресс-службе РКБ.

Ранее сообщалось, что в России впервые появилась вакцина от оспы в жевательных таблетках. Препарат «ТЭОВак» разработал 48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ.

