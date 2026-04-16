Общество
16 апреля 14:09
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Минздрав: «Через воду из крана можно заразиться вирусами»

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Питье некипяченой воды из водопровода чревато заражением ротавирусами, норовирусами и гепатитом А. Об этом предупредил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Роман Полибин, сообщает РИА Новости.

Более того, в воде из крана содержатся бактерии в виде кишечной палочки и шигелл, а также паразитарные агенты. В итоге потребление такой жидкости может закончиться инфекцией, нарушением стула, рвотой, высокой температурой, реактивным обезвоживанием. Для детей и пожилых это особенно опасно.

При появлении симптомов нужно сразу обращаться к медикам, заявил Полибин. Самостоятельный прием лекарств в таком случае опасен.

Ранее из-за кишечной палочки в Казани закрыли мини-кафе «Шаурма шоп» на улице Даурской, 11. Роспотребнадзор нашел целый ряд нарушений санитарных норм.

