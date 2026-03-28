Общество
28 марта 16:53
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Молодое поколение в Татарстане изучает арабский, старшее налегает на иврит

Жителям республики подготовили рекомендации по безопасному поиску репетиторов в интернете.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Эксперты «Авито Услуг», проанализировав динамику спроса на услуги по обучению иностранным языкам среди пользователей разных возрастов за последний год,  выяснили, что интерес к ним заметно вырос среди татарстанцев старше 30 лет.  

Так, жители республики в возрасте 35–44 лет стали вдвое больше интересоваться французским языком и на 26% больше – турецким. Они также стали чаще выбирать немецкий язык для карьеры и для путешествий.

Что касается молодых пользователей 18–24 лет, они изучают языки чаще для карьерного развития. Интерес к изучению французского языка для работы увеличился у них на 39%, спрос на арабский вырос на 30%. Молодые стали также значительно больше интересоваться японским языком и китайским.  

У татарстанцев возраста 45–54 лет всплеск интереса вызвал иврит для путешествий. Судя по исследованию, желающих изучать его стало на 6% больше.  

Эксперты поделились с жителями республики правилами по безопасному поиску репетиторов в интернете.    

- Первое правило — всегда проверяйте квалификацию преподавателя, запрашивайте документы — его опыт и образование должны соответствовать предмету и вашим задачам. Второе — изучайте отзывы других пользователей и смотрите на рейтинг на платформе, это формирует объективное представление о работе специалиста. Третье — не стесняйтесь спрашивать о методах обучения и подходе к работе. Предварительно можно созвониться внутри безопасной платформы, чтобы познакомиться и обсудить значимые для совместной работы аспекты, — советует старший директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова.

