Специалисты начали капитальный ремонт в 169 многоквартирных домах в Татарстане
Работы пройдут в 41 муниципальном образовании.
Реализация программ капитального ремонта объектов социально-культурной сферы, многоквартирных домов и гидротехнических сооружений стала темой обсуждения на совещании в Доме правительства Татарстана.
По словам первого заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Дамира Шайдуллина, в планах нынешнего года – капремонт 706 многоквартирных домов в 41 муниципальном образовании. В 44 домах в рамках программы заменят 99 лифтов.
Работы уже идут в 169 многоквартирных домах в 16 муниципальных районах. Они выполнены на 9%. К остальным объектам специалисты приступят в апреле, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.
Кроме того, будут отремонтированы 170 образовательных объектов. Сейчас полным ходом идет ремонт пищеблоков в шести образовательных учреждениях, детских садов, ресурсных центров, а также объектов здравоохранения, культуры и спорта, доложил представитель ведомства.
