Общество
28 марта 17:28
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Специалисты начали капитальный ремонт в 169 многоквартирных домах в Татарстане

Работы пройдут в 41 муниципальном образовании.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Реализация программ капитального ремонта объектов социально-культурной сферы, многоквартирных домов и гидротехнических сооружений стала темой обсуждения на совещании в Доме правительства Татарстана. 

По словам первого заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Дамира Шайдуллина, в планах нынешнего года – капремонт 706 многоквартирных домов в 41 муниципальном образовании. В 44 домах в рамках программы заменят 99 лифтов.  

Работы уже идут в 169 многоквартирных домах в 16 муниципальных районах. Они выполнены на 9%. К остальным объектам специалисты приступят в апреле, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.  

Кроме того, будут отремонтированы 170 образовательных объектов. Сейчас полным ходом идет ремонт пищеблоков в шести образовательных учреждениях,  детских садов, ресурсных центров, а также объектов здравоохранения, культуры и спорта, доложил представитель ведомства.

Ранее мы рассказали, что предложил инвестор Ильсуру Метшину на полуострове Локомотив. Мэр Казани одобрил проекты реновации территории.

