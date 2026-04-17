Общество
17 апреля 14:27
Автор материала:«Вечерняя Казань»

На покупку 49 квартир для сирот в Казани потратят 222 млн рублей

Площадь жилья — от 24 до 36 квадратных метров.

Для детей-сирот в Казани купят 49 квартир на 222 миллиона рублей, об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РТ по закупкам. Заказчиком тендера является министерство земельных и имущественных отношений республики. Средства выделены в рамках субсидии из федерального бюджета.

Жилье должно находиться в Казани, оно может быть как отдельными квартирами в многоквартирных домах, так и жилыми домами с чистовой отделкой, высотой потолков не менее 2,5 метра. Помещения не должны быть в цокольных, полуподвальных этажах, в ветхом и аварийном фонде, а также в домах, подлежащих сносу. Год ввода домов в эксплуатацию — не ранее 2006 года.

Площадь жилья — от 24 до 36 квадратных метров. Минимальная цена за одну квартиру составила 5,9 миллиона рублей, максимальная – почти 9 миллионов рублей.

Жилье необходимо купить до 20 декабря 2026 года.

Ранее сообщалось, что двум сестрам-сиротам в Татарстане, которые в детстве остались без родителей, не выдали квартиры. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить об этой ситуации. По данному факту возбуждено уголовное дело. К Бастрыкину через инфоцентр обратилась жительница Татарстана, которой вместе с ее сестрой не выдали положенного по закону жилья. Сама девушка вынуждена снимать квартиру, а ее сестра с ребенком проживает у родственников.

