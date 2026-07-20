Общество
20 июля 21:59
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«Вечерняя Казань»

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Офисные работники в России чаще страдают аллергией из-за кондиционеров

Реакция может привести к риниту, бронхиальной астме и конъюнктивиту.

Офисные работники в России чаще страдают аллергией из-за кондиционеров

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Россияне страдают от «кондиционерной аллергии». Есть риск осложнений в виде ринита, бронхиальной астмы и конъюнктивита. Зачастую к врачам обращаются с аллергической реакцией «неизвестного происхождения». В пяти из десяти случаев это реакция на кондиционер.

Аллерголог-иммунолог Екатерина Чернышова отмечает, что все из-за загрязнений в кондиционере, так как там благоприятная среда для появления и размножения бактерий, плесени и грибков. В пыли с 70-процентной вероятностью появляются пылевые клещи, которые и могут вызвать аллергию. В зоне риска офисные работники. Среди жалоб — отечность носа, чихание и кашель. Но многие по ошибке связывают симптомы с заражением вирусными инфекциями или цветением деревьев, приводит слова эксперта Baza.

Аллергия обычно проявляется к концу дня, тогда приходят зуд, покраснение или слезоточивость глаз. Для минимизации реакции организма Чернышова рекомендует чистить фильтры кондиционера каждые две-четыре недели, поддерживать влажность воздуха в районе 40–60 процентов, а также регулярно проветривать и не переохлаждать помещение.

Ранее сообщалось, что испытания вакцины от аллергии на амброзию начнутся в 2027 году. Прототип уже показал себя эффективным и безопасным.

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