Общество
13 марта 13:07
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Почему перенесли Kazan Digital Week, объяснил Шадаев

В этом году форум пройдет с 29 по 31 октября.

Почему перенесли Kazan Digital Week, объяснил Шадаев

Автор фото: Павел Наумов / ИД «Вечерняя Казань»

Организационный перенос сроков проведения международного форума Kazan Digital Week 2026 произошел в связи с высоким уровнем реализации будущего мероприятия. В этом году форум пройдет с 29 по 31 октября. Об этом заявил глава Минцифры, председатель оргкомитета события Максут Шадаев на заседании по подготовке и проведению форума с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Шадаев пояснил, что решение было принято с целью увеличить запас времени и провести мероприятие еще лучше, чем в прошлом году. Большая ответственность лежит на плечах организаторов из-за объема деловой программы и характера будущих тем.

Минниханов отметил, что перенос сроков даст дополнительное время на подготовку. Правительство Татарстана при этом «готово максимально подключиться».

Напомним, что форум перенесли больше, чем на месяц. Изначально его планировалось провести 16-18 сентября. Минцифры Татарстана готовит документы по новому сроку.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Нахулиганивший в пекарне татарстанец сядет на скамью подсудимых

Мужчина разбил витрину и поджег петарду.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Урбанисты предлагают обновить Центральный рынок и агропарк Казани

В будущем сеть современных рынков может стать важной частью городской инфраструктуры.

Комитет Татарстана по охране ОКН
Прокуратура требует от владельцев привести в порядок здание на Ершова в Казани

Речь идет об исторически ценном объекте.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

Госавтоинспекция Казани
В Казани водитель врезавшегося трамвая заявил, что вагон разогнался сам по себе

Маршрут № 7 врезался в маршрут № 1 и влетел в столб.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.