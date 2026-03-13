В этом году форум пройдет с 29 по 31 октября.

Автор фото: Павел Наумов / ИД «Вечерняя Казань»

Организационный перенос сроков проведения международного форума Kazan Digital Week 2026 произошел в связи с высоким уровнем реализации будущего мероприятия. В этом году форум пройдет с 29 по 31 октября. Об этом заявил глава Минцифры, председатель оргкомитета события Максут Шадаев на заседании по подготовке и проведению форума с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Шадаев пояснил, что решение было принято с целью увеличить запас времени и провести мероприятие еще лучше, чем в прошлом году. Большая ответственность лежит на плечах организаторов из-за объема деловой программы и характера будущих тем.

Минниханов отметил, что перенос сроков даст дополнительное время на подготовку. Правительство Татарстана при этом «готово максимально подключиться».

Напомним, что форум перенесли больше, чем на месяц. Изначально его планировалось провести 16-18 сентября. Минцифры Татарстана готовит документы по новому сроку.

