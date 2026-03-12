За последние 12 лет количество таких семей выросло более чем в два раза.

В Татарстане свыше 58 тысяч семей воспитывают трех и более детей. За последние 12 лет их количество увеличилось более чем вдвое. Об этом в рамках профильного прямого эфира рассказала министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.

- Татарстан всегда уделял особое внимание поддержке семей с детьми. Мы системно поддерживаем многодетные семьи. В этих дружных семьях растёт более 187 тысяч детей, - отметила Зарипова.

По ее словам, в республике также осуществляется поддержка семей, где воспитываются дети с инвалидностью и малообеспеченные семьи. В прошлом году по поручению главы республики Рустама Минниханова было уделено особое внимание студенческим семьям.

- Высшее учебное заведение - это не только место, где получают профессию, но и где зарождаются семьи. Поэтому важно поддерживать молодые студенческие семьи. В прошлом году мы ввели новую выплату. Молодые мамы, вставшие на учёт по беременности на сроке до 12 недель, получают поддержку из бюджета республики. В прошлом году её получили более 100 студенток, - уточнила Зарипова.

Многодетные семьи с низкими доходами в Татарстане ежегодно получают стопроцентную компенсацию за детский сад. Это значит, что при трёх малышах, посещающих детский сад, сумма компенсации полностью покрывает расходы. Поддержка предоставляется семьям с доходом на каждого члена менее 16 098 рублей.

- Если в семье родился ребёнок и доход небольшой, республика помогает комплектом для новорождённых. В набор входят все необходимые предметы: комбинезоны, санитарно-гигиенические средства и многое другое. Комплект вручается при выписке из перинатального центра, - отметила Зарипова.

Ещё одна популярная мера - это выплата 10 тысяч рублей на лекарства для детей до трёх лет, если доходы семьи невелики. Поддержка помогает молодым семьям справляться с трудностями и обеспечивать своим малышам всё необходимое.

