В среднем сотрудникам в этой отрасли предлагают зарплату в 83 тысячи рублей в месяц.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

С января текущего года на рынке труда республики на 54 процента увеличилось количество предложений в сфере ЖКХ и городской инфраструктуры относительно прошлого года. Кандидатам в этой отрасли предлагают средний доход в 83,4 тысячи рублей месяц. На втором месте по востребованности оказались сотрудники производства электро- и оптического оборудования — прирост составил 82 процента. Соискателям предлагают в среднем 107,5 тысячи рублей в месяц, подсчитали аналитики «Авито Работы».

Тройку замыкает сфера добычи, переработки, транспортировки нефти и газа. Новых сотрудников в этой отрасли начали искать на 45 процентов чаще. Кандидатам предлагают 86,6 тысячи рублей в месяц.

По России самым популярным предложением стала вакансия моториста — потребность увеличилась на 115 процентов. Им предлагают 141,5 тысячи рублей в месяц. На втором месте оказались автожестянщики (+104 процента, 61,2 тысячи рублей в месяц), а на третьем — машинисты (+71 процент, 100 тысяч рублей в месяц).

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин назвал зумеров «поколением белоручек», неспособным к физической работе. По его мнению, целая отрасль на сегодняшний день в стране зависит от труда гастарбайтеров.

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