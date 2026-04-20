Автор фото: rais.tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов в ходе встречи с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым обратил внимание на расширение присутствия татарстанских предприятий на узбекистанском рынке. В списке машиностроение, нефтяная отрасль, медицина. Об этом сообщили в его пресс-службе.

По словам Минниханова, на выставку «Иннопром. Центральная Азия» прибыла большая делегация Татарстана. Власти республики находятся в постоянном контакте с членами правительства Узбекистана. Глава Татарстана заметил, что оценивает уровень и динамику взаимодействия в последние годы как очень высокие.

В рамках совместной работы реализуются крупные проекты в Джизаке и Чирчике. В последней промышленной зоне уже работает 28 предприятий.

Ранее сообщалось, что Минниханов назвал муниципальное сообщество Татарстана большой, единой командой. Глава республики поздравил управленцев, служащих и общественников с праздником.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.