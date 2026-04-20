Общество
20 апреля 11:58
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Расширение присутствия предприятий Татарстана в Узбекистане оценил Минниханов

В списке - машиностроение, нефтяная отрасль, медицина.

Автор фото: rais.tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов в ходе встречи с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым обратил внимание на расширение присутствия татарстанских предприятий на узбекистанском рынке. В списке машиностроение, нефтяная отрасль, медицина. Об этом сообщили в его пресс-службе.

По словам Минниханова, на выставку «Иннопром. Центральная Азия» прибыла большая делегация Татарстана. Власти республики находятся в постоянном контакте с членами правительства Узбекистана. Глава Татарстана заметил, что оценивает уровень и динамику взаимодействия в последние годы как очень высокие.

В рамках совместной работы реализуются крупные проекты в Джизаке и Чирчике. В последней промышленной зоне уже работает 28 предприятий.

Ранее сообщалось, что Минниханов назвал муниципальное сообщество Татарстана большой, единой командой. Глава республики поздравил управленцев, служащих и общественников с праздником.

Популярное
ГУ МЧС России по Татарстану
Приговор экс-начотдела МЧС Татарстана Линару Сунгатуллину не устоял в кассации

Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.

Управление Роспотребнадзора по РТ
Работа базовой станции сотовой связи «ВымпелКом» в Казани приостановлена

Суд запретил деятельность на 60 суток.

источник «Вечерней Казани»
Балконы на Хади Такташа в Казани оказались опасными для жизни после ремонта

В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
СК проверит информацию о постановке «на счетчик» многодетной семьи в Татарстане

Женщину с четырьмя детьми, двое из которых с инвалидностью, обязали выплачивать 20 лет за сгоревшую заброшку.

Владимир Федоренко / РИА Новости
При взрыве в Кировском районе Казани пострадали люди

Техногенный взрыв произошел на одном из предприятий.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
