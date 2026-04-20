Депутаты Госдумы планируют принять закон во втором и третьем чтениях.

Выплаты по ОСАГО за вред жизни и здоровью могут вырасти с 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Законопроект могут окончательно принять уже в мае 2026 года, пишет ТАСС, ссылаясь на автора инициативы, председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

По словам депутата, инициатива позитивно скажется на рынке страхования — люди будут лучше защищены. При этом тарифы для обычных водителей почти не вырастут, потому что основная нагрузка ляжет на виновников аварий.

Правительство России дало положительное заключение на законопроект, но предложило перенести срок его вступления в силу на 1 марта 2027 года. Это нужно, чтобы учесть изменения при подготовке бюджетов. Сейчас максимальная выплата за ущерб имуществу по ОСАГО составляет 400 тысяч рублей, за вред жизни и здоровью — 500 тысяч рублей. Новый лимит предлагают сделать таким же, как при страховании перевозчиков для пассажиров.

