Россиянам разрешили вылавливать глубоководных «рыб-ведьм»
Вероятно, на фоне низкого промысла компании заинтересовались новым родом, обладающим достаточной численностью и биомассой.
Возможности российского рыболовства расширили — теперь компаниям разрешено добывать миксин, или «рыб-ведьм». Они являются одними из лидирующих родов в Мировом океане по числу и массе, сообщает ТАСС.
Миксины или, как их еще называют, «рыбы-ведьмы» — это хордовые существа без челюсти и позвоночника. С виду похожи на угрей, но без сложно устроенного зрения. В списке разрешенных к добыче они идут сразу после малого морского дракончика.
Компании действительно заинтересованы в добыче миксин, но Росрыболовству приходилось отказывать в их вылове из-за перечня. Теперь ситуация изменится.
Напомним, что рыболовство в России переживает не самые простые времена. Вылов лососевых может оказаться намного ниже в этом году — 230—250 тысяч тонн по сравнению с 335,5 тысячи тонн, которые поймали по итогам 2025 года.
