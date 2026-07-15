Мера вступит в силу с 1 сентября.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Закон об ипотечных каникулах для семей с детьми до полутора лет при рождении второго или последующего ребенка вступит в силу с 1 сентября. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин. Его слова приводит ТАСС.

За ипотечными каникулами можно обратиться даже если доход семьи не снизился. Длительность льготного периода — до полутора лет. Он заканчивается, когда ребенку исполняется полтора года. В первые шесть месяцев ипотечных каникул заемщик полностью освобождается от платежей, а с седьмого по восемнадцатый месяц начисляются проценты, которые нужно будет оплатить только после окончания каникул. Но этот закон будет работать только для тех, кто взял ипотеку до 1 сентября 2026 года.

Ранее сообщалось, что каждый пятый россиянин закроет ипотеку только на пенсии. Доля подобных заемщиков выросла до 19 процентов во втором полугодии против 17 процентов в первом.

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