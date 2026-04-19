Татарстан не вошел в число регионов, увеличивших траты «живых» денег
Использование «налички» в прошлом году выросло в 69 субъектах России.
В прошлом году жители страны резко нарастили использование наличных. Особенно это заметно в Ставропольское крае и Севастополе, выявило РИА Новости, проанализировав данные Центробанка.
Абсолютными лидерами по этому показателю стали Ставрополье и Севастополь — здесь наличные стали использоваться чаще всего. В первую пятерку также вошли Камчатский край, Воронежская и Псковская области. С небольшим отставанием к ним подтянулись жители Самарской, Ленинградской и Волгоградской областей. Татарстан в топ не вошел.
Всего использование наличных в прошлом году выросло в 69 российских субъектах страны.
