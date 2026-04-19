Общество
19 апреля 11:43
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Врач раскрыла, к каким болезням приводит дефицит витамина D весной

Нехватка витамина грозит повышенной утомляемостью и затяжным течением ОРВИ.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Дефицит витамина D может привести не просто к упадку сил, а к реальным проблемам со здоровьем: хронической утомляемости и затяжному течению ОРВИ, заявила РИАМО врач-превентолог «Лабквест» Вера Сережина.

По её словам, витамин управляет иммунным ответом и противовирусной защитой. Без него организм сдаётся простудам надолго. В группе риска те, кто не принимал добавки зимой.

Проблема для России актуальна круглый год из-за низкой инсоляции. Однако бежать в аптеку за ударными дозами опасно. Избыток витамина D ведёт к росту кальция в крови, камням в почках и аритмии. Оптимальные профилактические дозы — 1000 МЕ для детей и 2000 для взрослых, но окончательный расчёт делает только врач после анализа.

«Бесконтрольное применение высоких доз может привести к нежелательным последствиям: повышению уровня кальция в крови, риску камнеобразования в почках, нарушениям сердечного ритма», — уточнила врач.

При назначении больших доз при этом нужен лабораторный контроль.

Напомним, что в России впервые появилась вакцина от оспы в жевательных таблетках. Препарат «ТЭОВак» разработал 48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ.

Популярное
ГУ МЧС России по Татарстану
Приговор экс-начотдела МЧС Татарстана Линару Сунгатуллину не устоял в кассации

Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.

Управление Роспотребнадзора по РТ
Работа базовой станции сотовой связи «ВымпелКом» в Казани приостановлена

Суд запретил деятельность на 60 суток.

источник «Вечерней Казани»
Балконы на Хади Такташа в Казани оказались опасными для жизни после ремонта

В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

Владимир Федоренко / РИА Новости
При взрыве в Кировском районе Казани пострадали люди

Техногенный взрыв произошел на одном из предприятий.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке

Власти хотят модернизовать семейную ипотеку. Размер лимита для регионов с дорогим жильем предлагают повысить вдвое и «привязать» к площади жилья и числу детей в семье. Эксперты считают: это поднимет спрос, но повысит стоимость квартир.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
