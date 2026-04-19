Врач раскрыла, к каким болезням приводит дефицит витамина D весной
Нехватка витамина грозит повышенной утомляемостью и затяжным течением ОРВИ.
Дефицит витамина D может привести не просто к упадку сил, а к реальным проблемам со здоровьем: хронической утомляемости и затяжному течению ОРВИ, заявила РИАМО врач-превентолог «Лабквест» Вера Сережина.
По её словам, витамин управляет иммунным ответом и противовирусной защитой. Без него организм сдаётся простудам надолго. В группе риска те, кто не принимал добавки зимой.
Проблема для России актуальна круглый год из-за низкой инсоляции. Однако бежать в аптеку за ударными дозами опасно. Избыток витамина D ведёт к росту кальция в крови, камням в почках и аритмии. Оптимальные профилактические дозы — 1000 МЕ для детей и 2000 для взрослых, но окончательный расчёт делает только врач после анализа.
«Бесконтрольное применение высоких доз может привести к нежелательным последствиям: повышению уровня кальция в крови, риску камнеобразования в почках, нарушениям сердечного ритма», — уточнила врач.
При назначении больших доз при этом нужен лабораторный контроль.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
