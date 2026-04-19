Общество
19 апреля 09:58
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Татарстане все больше машин с электрическими и гибридными двигателями

Рынок новых электромобилей в России по итогам прошлого года сократился на 30%.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане растет доля автомобилей с электрическими и гибридными двигателями, сказано в данных «Авито Авто». Если в марте 2025 года таких в республике было всего 4%, в этом году - 5,6%.

 

В то же время рынок новых электромобилей в России по итогам 2025 года сократился на 30%. Сильнее всего, на 61%, упали продажи китайского бренда Zeekr.

 

С общим спросом все в порядке – в первом квартале 2026 года он вырос на 12,5 процента. Средняя цена составила 3,43 миллиона рублей. А чаще всего жители республики интересовались машинами стоимостью 2–3 миллиона.

Ранее мы писали, что татарстанцы начали скупать «китайцев» с пробегом. Одна такая иномарка в регионе в среднем стоит 2,3 миллиона рублей.

