Общество
19 июля 12:33
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«Вечерняя Казань»

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Умер создатель мема «Ленин — гриб» журналист Сергей Шолохов

Телеведущему было 67 лет.

Умер создатель мема «Ленин — гриб» журналист Сергей Шолохов

Автор фото: Артем Геодакян / ТАСС

18 июля в Санкт-Петербурге на 68-м году жизни скончался советский и российский журналист, телеведущий Сергей Шолохов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова его пасынка, музыканта Всеволода Москвина.

 

Сергей Шолохов родился в Ленинграде в семье биолога и архитектора. Он окончил филфак ЛГУ, аспирантуру Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. С 1987 года начал работать на Ленинградском телевидении. Известность приобрел как ведущий публицистической программы «Пятое колесо». Среди его выпусков был и «Ленин – гриб» – сюжет-мистификация, в которой Шолохов вместе с музыкантом Сергеем Курехиным «доказали», что Владимир Ленин был грибом.

 

Также он освещал кинофестивали, работал членом жюри российских и международных киносмотров, а также продюсировал документальные фильмы о деятелях отечественного кинематографа. Шолохов был заместителем председателя ГТРК «Петербург – Пятый канал» и возглавлял продюсерский центр «Петербург – Культура».

Ранее мы писали, что ушла из жизни врач-стоматолог РКБ Людмила Клиновская. Прощание состоялось сегодня, 19 июля.

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