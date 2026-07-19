Умер создатель мема «Ленин — гриб» журналист Сергей Шолохов
Телеведущему было 67 лет.
18 июля в Санкт-Петербурге на 68-м году жизни скончался советский и российский журналист, телеведущий Сергей Шолохов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова его пасынка, музыканта Всеволода Москвина.
Сергей Шолохов родился в Ленинграде в семье биолога и архитектора. Он окончил филфак ЛГУ, аспирантуру Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. С 1987 года начал работать на Ленинградском телевидении. Известность приобрел как ведущий публицистической программы «Пятое колесо». Среди его выпусков был и «Ленин – гриб» – сюжет-мистификация, в которой Шолохов вместе с музыкантом Сергеем Курехиным «доказали», что Владимир Ленин был грибом.
Также он освещал кинофестивали, работал членом жюри российских и международных киносмотров, а также продюсировал документальные фильмы о деятелях отечественного кинематографа. Шолохов был заместителем председателя ГТРК «Петербург – Пятый канал» и возглавлял продюсерский центр «Петербург – Культура».
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