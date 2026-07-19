Прощание состоится сегодня, 19 июля.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Скончалась врач-стоматолог Людмила Клиновская. Об этом сообщили в пресс-службе РКБ .

Специалист пришла в РКБ в 1984 году — сразу после открытия отделения челюстно-лицевой хирургии. Она проработала в Республиканской клинической больнице Татарстана 25 лет.

«Выражаем искренние соболезнования родным, близким и коллегам. Мы все запомним Людмилу Борисовну как выдающегося врача и замечательного человека», — говорится в заявлении больницы.

Прощание состоится уже сегодня, 19 июля, в 11:00 в поминальном зале городской больницы № 12.

Ранее сообщалось, что скончалась главный хранитель музея Казанского кремля Ольга Шелковская. Заслуженный работник культуры трудилась на благо сохранения истории более 50 лет.

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