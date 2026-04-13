Автор фото: Марат Мугинов / мэрия Казани

В ходе апрельских субботников в Казани были благоустроены 282 дворовые территории. Были очищены четыре миллиона квадратных метров дорожного покрытия, 126 остановочных павильонов, более пяти тысяч дорожных знаков, 55 светофоров и свыше тысячи опор уличного освещения, рассказал заместитель руководителя комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Альберт Шайнуров.

- С 1 апреля в Татарстане стартовал двухмесячник по санитарной очистке. Важно подготовить город к летнему сезону, чтобы территория была чистой и безопасной. Основное внимание уделяется уборке дорог, парков, дворов, промышленных зон, гаражных кооперативов и торговых объектов, - отметил Шайнуров.

Уже 25 апреля пройдёт общегородской субботник. В этом году мероприятие состоится в обновлённом формате с максимальным вовлечением жителей. Также планируется привлечь собаководов к уборке площадок для выгула. Массовые мероприятия пройдут во всех районах города с участием предприятий, учебных заведений и других сообществ. Прогнозируется, что в субботнике примут участие более 30 тысяч человек, 1,5 тысячи предприятий, свыше 300 единиц техники и подразделения исполкома.

Читайте также материал «Вечерней Казани» о том, что Казань утопает в мусоре, а «Народный контроль» — в жалобах. Жители столицы Татарстана и районов республики фиксируют новую реальность: дворы превращаются в стихийные свалки, а графики вывоза ТКО стали лишь формальностью.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.