Общество
29 марта 20:26
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Госдуме хотят распространить механизм самозапретов на компьютерные игры

С этой формой зависимости человек не может справиться самостоятельно.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Госдуме рассматривают вопрос распространения механизма самозапретов на компьютерные игры, поделился с ТАСС первый зампред комитета по контролю Дмитрий Гусев.

Парламентарий считает, что компьютерные игры – это не просто серьезная проблема, но и своего рода зависимость, с которой человек сам не в состоянии справиться.  

В России уже действует самозапрет на кредиты. С 1 сентября 2026 года заработает  самозапрет на участие в азартных играх. Поскольку этот механизм востребован,  его перечень можно расширить, уверен депутат.  

- Если человек не может самостоятельно отказаться от того, что его разрушает – будь то азартные игры, алкоголь или другие зависимости, государство должно дать ему инструмент для защиты самого себя. Самозапрет – как раз такой механизм, – цитирует агентство парламентария.

Ранее мы писали, сколько россиян ежемесячно устанавливают самозапрет на кредиты. За неполный год самозапрет установили 20 миллионов человек.

