С этой формой зависимости человек не может справиться самостоятельно.

В Госдуме рассматривают вопрос распространения механизма самозапретов на компьютерные игры, поделился с ТАСС первый зампред комитета по контролю Дмитрий Гусев.

Парламентарий считает, что компьютерные игры – это не просто серьезная проблема, но и своего рода зависимость, с которой человек сам не в состоянии справиться.

В России уже действует самозапрет на кредиты. С 1 сентября 2026 года заработает самозапрет на участие в азартных играх. Поскольку этот механизм востребован, его перечень можно расширить, уверен депутат.

- Если человек не может самостоятельно отказаться от того, что его разрушает – будь то азартные игры, алкоголь или другие зависимости, государство должно дать ему инструмент для защиты самого себя. Самозапрет – как раз такой механизм, – цитирует агентство парламентария.

За неполный год самозапрет установили 20 миллионов человек.

