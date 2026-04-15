В Госсовете Татарстана избрали девять мировых судей
Четверо из них будут работать в столице республики.
В Татарстане избрали девять мировых судей. Их представили на двадцатом заседании Госсовета республики седьмого созыва.
Все претенденты прошли проверку, они соответствуют высоким стандартам судейской профессии. Четверо из них будут работать в Казани. Среди них Яна Зиганшина, Лилия Хабиуллина, Дина Гатауллина, Фирания Яруллина. Остальные судьи приступят к обязанностям в других судебных участках республики.
Они были избраны без ограничения срока полномочий. Начало работы — с даты истечения срока полномочий предыдущего судьи на соответствующем участке.
Ранее в Татарстане назначили нового министра экологии и природных ресурсов. Им стал 52-летний депутат Госсовета Азат Зиганшин.
