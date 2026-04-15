В течение двух недель в Госдуме рассмотрят несколько законопроектов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Новые ограничения планируют ввести в России после рассмотрения инициатив в Госдуме. Этим парламентарии займутся в течение апреля, сообщает «Ъ».

В первую очередь депутаты попытаются запретить выдавать иностранцам гражданство, РВП или ВНЖ в случае, если они совершили любое преступление. Сейчас отказывают только виновным в тяжких проступках. После рассмотрения законопроекта мигранты старше 14 лет вместе со всеми документами должны будут прикладывать справку о несудимости. Для граждан Украины появится отдельный двухлетний период перехода.

Уголовную ответственность планируют ввести для нелегальных кредиторов. За незаконную выдачу суммы свыше трех миллионов в долг теперь не отделаться «административкой», как это было раньше. После составления протокола такие дельцы обычно просто меняли само ИП или руководителей.

Также к ответственности будут привлекать тех, кто блокирует доступ временной администрации иностранного банка в помещение, отказывается передавать необходимые документы, базы данных или вовсе уничтожает их. За такое грозит до трех лет тюрьмы, а если препятствовала группа лиц — до пяти лет тюрьмы. Помимо этого, на филиалы зарубежных финансовых организаций распространяется действие нескольких статей.

В апреле депутаты приступят к рассмотрению проекта «Единой России», в котором предлагается ужесточить штрафы за незаконный майнинг криптовалюты. Для физических лиц взыскание составит до 100 тысяч рублей, для юрлиц — до 10 миллионов рублей (при повторном проступке).

Парламентарии вновь обратятся к запрету курения в школах и детских садах. Сейчас такой проступок, совершенный на территории образовательных учреждений, отдельно не рассматривается. За него намерены ввести штраф от двух до трех тысяч рублей. Как объяснили сами создатели инициативы, большая часть курильщиков первый раз попробовала никотин именно в школе.

Разрешить депутаты хотят только внеочередную выдачу жилья участвующим в СВО сотрудникам МВД и росгвардейцам со званием Героя России или ветерана, воспитывающим более трех детей или ребенка-инвалида.

Напомним, что, согласно новому законопроекту, жителям России за изображение храмов без культовых символов могут выписать штраф до 300 тысяч рублей. Подобный запрет уже ввели в июле прошлого года, но это никого не останавливает.



