Общество
20 июля 23:14
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«Вечерняя Казань»

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В Казани 12 человек арестовали за непогашение штрафов за незаконную торговлю

Некоторые обошлись обязательными работами.

В Казани 12 человек арестовали за непогашение штрафов за незаконную торговлю

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В татарстанской столице с начала года провели 17 рейдов по точкам незаконной торговли. К административному аресту приговорили 12 человек, которые уклонялись от уплаты штрафов. Также двоих принудили к обязательным работам. Об этом сообщил начальник управления по организации деятельности административных комиссий Александр Земченко.

Как говорит мэр Казани Ильсур Метшин, есть недобросовестные предприниматели, которые ставят личную выгоду выше интересов большинства. И такие торговцы понимают только «язык штрафов».

Одним из показательных случаев служит пример торговца сувенирами на Баумана. Долг мужчины по штрафам составил 964 тысячи рублей. Ему назначили десять суток административного ареста, и он все еще должен погасить задолженность.

В ведомстве напомнили, что штраф необходимо оплачивать в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.

Ранее сообщалось, что за несанкционированную торговлю в Казани составили более тысячи протоколов. За пять месяцев демонтировано 50 незаконных нестационарных торговых объектов.

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