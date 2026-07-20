В Казани 12 человек арестовали за непогашение штрафов за незаконную торговлю
Некоторые обошлись обязательными работами.
В татарстанской столице с начала года провели 17 рейдов по точкам незаконной торговли. К административному аресту приговорили 12 человек, которые уклонялись от уплаты штрафов. Также двоих принудили к обязательным работам. Об этом сообщил начальник управления по организации деятельности административных комиссий Александр Земченко.
Как говорит мэр Казани Ильсур Метшин, есть недобросовестные предприниматели, которые ставят личную выгоду выше интересов большинства. И такие торговцы понимают только «язык штрафов».
Одним из показательных случаев служит пример торговца сувенирами на Баумана. Долг мужчины по штрафам составил 964 тысячи рублей. Ему назначили десять суток административного ареста, и он все еще должен погасить задолженность.
В ведомстве напомнили, что штраф необходимо оплачивать в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.
Ранее сообщалось, что за несанкционированную торговлю в Казани составили более тысячи протоколов. За пять месяцев демонтировано 50 незаконных нестационарных торговых объектов.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Виновник, оказавшийся постоянным клиентом сервиса, выстрелил в сотрудника сервиса из травматического оружия.
Продавец пытался затянуть процесс дополнительными экспертизами, однако коллегия постановила отменить сделку и выселить пенсионерку из квартиры.
Ребёнок погиб, мужчина ждёт спасателей с переломанными ногами на высоте 4500 метров.
У жителей есть возможность приобрести MG MGA 1962 года, MINI Cooper Cabrio и Ford Mustang.
Квартиры, купленные «на эмоциях» или под ситуативный запрос, в перспективе потеряют ликвидность на вторичном рынке.
Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?