В России придумали ракету, которая разгоняет градовые тучи
Ракета должна равномерно распределять центры кристаллизации в облаке и не давать выпасть крупному граду.
В России разработали ракету для борьбы с градом. Патент появился в электронной базе Роспатента.
Как сказано в описании, изобретение относится к ракетной технике и предназначено для активного воздействия на облака. Главная цель — предотвратить градобитие, то есть не дать выпасть осадкам в виде льда, который уничтожает урожай и повреждает имущество.
Принцип такой: ракета запускается в облако, где начинается образование града. Там она равномерно распределяет специальные центры кристаллизации, и град не формируется. К патенту приложили чертежи и подробное описание работы устройства.
Ранее сообщалось, что Гидрометцентр рассказал о погоде в Татарстане летом. Температура в июле установится выше нормы.
