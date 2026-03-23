Специальное обозначение получат даже переводы зарубежной классики 30-летней давности.

Переводы романов «Гэм» Эриха Марии Ремарка и «К востоку от Эдема» Джона Стейнбека, представленные на полках российских книжных магазинов с 2017 года, будут продаваться со специальной маркировкой об упоминании наркотиков. Такой же процедуре подвергнут и сборник Жан-Поля Сартра «Тошнота. Стена. Слова. Ставок больше нет», который переводили с немецкого с 2014 по 2019 год. Дело во внесении поправок в закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», которые вступили в силу с 1 марта. Согласно изменениям, все произведения и переводы, выпущенные после 1 августа 1990 года, должны содержать предупреждение о наличии в книге «оправданного жанром и неотъемлемой части художественного замысла» упоминания наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отраслевой перечень книг.

Отраслевой перечень — список произведений, опубликованный на сайте Российского книжного союза (РКС). Его составили издатели для собственного удобства и во избежание штрафов. Из формулировок нового варианта закона следует, что дополнительные предупреждения для читателей появятся на обложках не только зарубежной классики, но и на книгах современных российских авторов — в список попали книги популярных российских авторов Виктора Пелевина и Сергея Лукьяненко. Творчество полюбившихся читателям всемирно известных писателей Стивена Кинга, Чака Паланика и Харуки Мураками тоже будет промаркировано.

На книгах, выпущенных до 1 сентября 2025 года, можно разместить просто наклейку с оповещением о наличии запрещенной информации, а не переиздавать с новым оформлением. Текстовое сообщение на обложке также должно содержать информацию о возрастном цензе 18+.

Как отмечает председатель комитета Российского книжного союза по электронным ресурсам и цифровой трансформации книжного рынка Елена Бейлина, в прежнем виде читатели смогут купить классику, вышедшую в свет до 1 августа 1990 года. Остальные переводы и произведения пройдут своеобразный аудит.

