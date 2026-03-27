Документ прошел обсуждение в общественной палате и учитывает региональные особенности.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане создали новый документ о национальной политике. Он уже прошел обсуждение в Общественной палате республики, теперь его покажут раису РТ Рустаму Минниханову. Об этом рассказала доктор политических наук, ведущий научный сотрудник отдела этнологических исследований обособленного структурного подразделения Академии наук Татарстана «Институт истории имени Марджани» Лилия Сагитова.

За основу взяли федеральную стратегию, которая рассчитана до 2036 года. При разработке важно было соединить общероссийские подходы с местными особенностями. Также нужно было определить, что для республики главное, и понять, как это делать, пояснила Сагитова.

В документе прописано, как сохранять языки народов, живущих в республике, поддерживать культуру и укреплять единство страны. Отдельно в концепции говорится о межнациональном и межрелигиозном мире — это всегда было сильной стороной Татарстана.

