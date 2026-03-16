Культуру вождения больше всего ценят в Москве и Омске.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Россияне выбрали города с самыми приятными водителями и культурой вождения. В первом списке победили Казань и Красноярск — у них средние оценки составили 3,8 из 5 баллов. А во втором выиграли Москва и Омск (по 3,6 балла из 5). Такой опрос провели в SuperJob.

Контекстный анализ комментариев показывает, что пешеходов больше всего раздражает невежливость водителей на зебрах — особенно на нерегулируемых переходах, где водители нередко даже не притормаживают. Были жалобы и на парковку на тротуарах, езду по пешеходным зонам, а также скоростную езду по лужам.

А водителям не нравится отсутствие «поворотников» и хаотичные перестроения. Чаще всего эти претензии адресованы таксистам и водителям каршеринга. Отталкивают любители громкой музыки, гонщики без глушителей.

