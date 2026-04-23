Автор фото: Алексей Коновалов / ТАСС

ВТБ полностью перевел на свой баланс портфель розничных кредитов Почта Банка. Всего в рамках интеграции банков «переехало» около 1,2 миллиона договоров. Условия для заемщиков не изменились — ставки, график платежей и сроки кредитования остались прежними.

Перевод кредитного портфеля происходил автоматически, все технические вопросы банки урегулировали самостоятельно. Клиентам потребовалось выполнить только одно действие — открыть счет в ВТБ для дальнейшего погашения кредита. Сделать это можно было в мобильном приложении или в любом отделении, включая почтовые.

Цессия шла волнами, и банки заранее информировали заемщиков о каждом этапе. Клиенты получали персональное уведомление о планируемой дате перевода договора. Далее Почта Банк сообщал о передаче кредита, ВТБ — о его принятии и о том, что платежи теперь нужно вносить по новым реквизитам.

«Перевод розничного кредитного портфеля стал последним этапом перед юридическим присоединением Почта Банка к ВТБ в начале мая. Мы полностью автоматизировали перевод и сопровождали клиентов персональными уведомлениями на каждом шаге — чтобы у них не возникало никаких вопросов», — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.