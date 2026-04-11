Общество
11 апреля 14:58
Автор материала:«Вечерняя Казань»

За обдирание шелухи с лука в магазине грозит штраф

Виновных могут оштрафовать на 500 рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Если посетитель магазина будет обдирать шелуху с лука, то ему может грозить штраф. Об этом предупредил председатель Союза потребителей России Алексей Койтов, его слова приводит радио «Комсомольская правда».

Напомним, ранее посетители начали обдирать в магазинах шелуху с лука, чтобы покрасить яйца на Пасху. Но по статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества» им может грозить штраф, а так как ущерб будет небольшим, то и размер санкции составит порядка 300—500 рублей.

Койтов подчеркнул, что если шелуха валяется, как мусор, то ее можно забрать, но сначала лучше предупредить представителей магазина. Обдирание же лука в магазине может быть расценено как повреждение товара, так как это чужая собственность.

Ранее сообщалось, что за выбивание ковров во дворе россиян начнут штрафовать. Проблема в том, что такой «клининг» в общественном месте — это и громко, и грязно.

Популярное
Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Суд Казани выпустил Станислава Шевырева из-под домашнего ареста

Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани задержали украинца, убившего сотрудника ОПК

Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.

Mash
Опубликованы фото сбежавших из вагона в Чувашии заключенных

Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.

скриншот видео
Четыре человека погибли в ДТП с трактором в Татарстане

От полученных травм скончались два водителя и два пассажира.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Суд Казани отправил бывшего прокурора-коррупционера Мухаметзянова в колонию

Подсудимый полностью признал вину.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы

В Госдуму внесен законопроект «О цифровой валюте», который определяет правила игры на российском крипторынке. Эксперты отмечают, что он схож с европейским, но все же уникальный. Не исключено, что его примут уже в весеннюю сессию.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
