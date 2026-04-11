Виновных могут оштрафовать на 500 рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Если посетитель магазина будет обдирать шелуху с лука, то ему может грозить штраф. Об этом предупредил председатель Союза потребителей России Алексей Койтов, его слова приводит радио «Комсомольская правда».

Напомним, ранее посетители начали обдирать в магазинах шелуху с лука, чтобы покрасить яйца на Пасху. Но по статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества» им может грозить штраф, а так как ущерб будет небольшим, то и размер санкции составит порядка 300—500 рублей.

Койтов подчеркнул, что если шелуха валяется, как мусор, то ее можно забрать, но сначала лучше предупредить представителей магазина. Обдирание же лука в магазине может быть расценено как повреждение товара, так как это чужая собственность.

Ранее сообщалось, что за выбивание ковров во дворе россиян начнут штрафовать. Проблема в том, что такой «клининг» в общественном месте — это и громко, и грязно.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.