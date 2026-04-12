Проход через пролив не был согласован с Ираном.

Несколько боевых кораблей ВМС США впервые с начала конфликта пересекли Ормузский пролив. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на американский источник.



По данным издания, этот маневр не согласовали с Ираном. Цель операции — повысить уверенность коммерческих судов в безопасности прохождения.



«Эта операция направлена на обеспечение свободы судоходства в международных водах», — отметил один из американских чиновников.



Президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что США начинают обеспечивать свободный проход через Ормузский пролив «в качестве услуги для стран по всему миру, включая Китай, Японию, Южную Корею, Францию, Германию и других».



«Странно, что у них не хватает смелости или воли сделать это самостоятельно. Интересно, что пустые нефтеналивные суда из разных стран направляются в США для загрузки нефтью», — уточнил Трамп.



Иранское агентство Fars опровергло информацию о проходе американских кораблей, сообщив, что суда все еще ждут разрешения на проход от Ирана.



В свою очередь, The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщает, что Иран не может обеспечить свободный проход из-за невозможности найти и обезвредить мины в районе. У Тегерана нет технологий для их удаления. Это затрудняет выполнение требования Трампа о свободном судоходстве.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс поделился деталями переговоров с Ираном. Тегеран не принял условия, предложенные Вашингтоном.



