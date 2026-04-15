Мэр Казани Ильсур Метшин выдвинул предложение присвоить звание «Почетный гражданин Казани» двум выдающимся личностям: Фариду Мухаметшину и Иреку Файзуллину. Это произошло на сессии Казанской городской думы.

Мухаметшин — почетный председатель Государственного совета Республики Татарстан, а Файзуллин — министр строительства, архитектуры и ЖКХ России.

Метшин отметил, что оба кандидата демонстрируют высокий профессионализм и стратегическое мышление. Они успешно справляются с трудными задачами и вносят значительный вклад в социально-экономические проекты, которые формируют будущее страны.

В результате голосования все депутаты единодушно поддержали оба предложения.

Ранее мы писали, что Фарид Мухаметшин решил покинуть свой пост председателя Госсовета РТ. В материале «Вечерняя Казань» вспоминает самые знаковые инициативы и общественные обсуждения с участием бывшего спикера республиканского парламента.

