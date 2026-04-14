После ЧП есть пострадавшие. Как заявляют власти, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Автор фото: Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»

Вечером 14 апреля в районе порохового завода в Казани произошёл взрыв. В Сети многие жители жаловались, что услышали громкий хлопок, а после — сирены, так как к месту одна за другой направились пожарные машины, а также скорая. Многие ощутили сильную ударную волну. По словам очевидцев, после взрыва начался пожар.

Автор фото: Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань» Автор фото: Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»

То, что именно на заводе был взрыв, изначально «Вечерней Казани» подтвердил источник, после ситуацию поспешили прокомментировать власти республики.

«В Казани на пороховом заводе в результате пожара случилось частичное обрушение конструкции.

Причина носит техногенный характер. Есть пострадавшие. Все службы оперативно прибыли на место для устранения последствий произошедшего. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Технологический процесс производства не остановлен. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает», - заявила глава пресс-службы раиса Татарстана Лилия Галимова.

Автор фото: Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»

Как сообщил региональный Минздрав, пострадавшие после ЧП действительно есть - это два человека, у них травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу и городскую клиническую больницу № 7 Казани.

Тем временем к проходной порохового завода в Казани после ЧП пришли родственники работников. На месте заметно небольшое скопление людей, большинство из них не особо разговорчивы. По словам одного из присутствующих, он пытается дозвониться до работающей на заводе подруги, но пока безуспешно. Около предприятия было замечено несколько пожарных машин.

В пресс-службе раиса также поспешили усмирить панику среди жителей района, которые были перепуганы ударной волной после взрыва на заводе. Там объяснили, почему так произошло.

По словам Галимовой, громкий звук и волну люди ощущали, потому что сработала специальная система сброса давления, предусмотренная техникой безопасности именно для таких случаев.

«Специальная комиссия сейчас на месте выясняет все причины и обстоятельства произошедшего», - добавила она.

Автор фото: Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»

Примерно через час пришла официальная информацию от том, что по факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе СКР по РТ добавили, что количество пострадавших все еще устанавливается. Дело заведено по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.



«В настоящее время на место происшествия выехали следователи и криминалисты аппарата следственного управления, будет проведен осмотр места происшествия, решается вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз», - сообщили в ведомстве.

Источник: ИД «Вечерняя Казань»

Прокуратура Татарстана также взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту происшествия. Для координации действий специализированных служб на место происшествия выезжали представители ведомства.

Напомним, что Казанский пороховой завод ведет свою историю с конца XVIII века. К концу 1980-х годов все производственные мощности предприятия были полностью загружены. Завод полностью удовлетворял нужды в разных видах пороха и зарядов всех родов войск Советской Армии, армий стран Варшавского Договора, часть продукции поставлял на экспорт в различные страны мира.

После 1990-х годов, когда завод был на грани банкротства, распоряжением правительства было принято решение о создании нового федерального казённого предприятия «Казанский государственный казённый пороховой завод» (ФКП КГКПЗ).

С 2003 года предприятие полностью находится в собственности РФ и относится к стратегическим. Завод удостоен ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Сейчас пороховой завод - это крупное российское оборонно-промышленное предприятие. Основная продукция предприятия - пороха и метательные заряды для стрелкового, авиационного, морского, артиллерийского, танкового вооружения и систем ближнего боя. Помимо этого, на заводе производят патроны для сухопутной, авиационной и морской артиллерии и заряды для стартовых ракетных двигателей гранатометов.