Пёс погнался за уткой по тонкому льду и провалился.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Набережных Челнах 34-летняя женщина на 39-й неделе беременности прыгнула в ледяную воду, чтобы спасти свою собаку. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на Минздрав Татарстана.

Случилось это так: женщина гуляла с собакой. Вдруг пёс увидел утку и рванул за ней по тонкому льду. Хозяйка — следом. Лёд треснул — и обе в реке. Женщина барахталась в ледяной воде около пяти минут, пока не выбралась сама. А собаку вытащил случайный мужчина, который оказался рядом.

Приехала скорая помощь. Для беременной на таком сроке переохлаждение — это серьёзно. Врачи быстро стабилизировали её состояние и повезли в перинатальный центр.

Тот самый прохожий, который спасал пса, пробыл в ледяной воде около 15 минут. Его тоже увезли в больницу.

