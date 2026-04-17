Беременная на 39-й неделе бросилась в ледяную воду спасать собаку в Челнах
Пёс погнался за уткой по тонкому льду и провалился.
В Набережных Челнах 34-летняя женщина на 39-й неделе беременности прыгнула в ледяную воду, чтобы спасти свою собаку. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на Минздрав Татарстана.
Случилось это так: женщина гуляла с собакой. Вдруг пёс увидел утку и рванул за ней по тонкому льду. Хозяйка — следом. Лёд треснул — и обе в реке. Женщина барахталась в ледяной воде около пяти минут, пока не выбралась сама. А собаку вытащил случайный мужчина, который оказался рядом.
Приехала скорая помощь. Для беременной на таком сроке переохлаждение — это серьёзно. Врачи быстро стабилизировали её состояние и повезли в перинатальный центр.
Тот самый прохожий, который спасал пса, пробыл в ледяной воде около 15 минут. Его тоже увезли в больницу.
