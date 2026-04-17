Автомобиль стрелявшего в полицейских в Оренбуржье нашли у поселка Белошапка
Мужчина открыл огонь из автомата, убив одного сотрудника.
В Оренбургской области обнаружили автомобиль мужчины, который застрелил полицейского из автомата. Машину нашли в районе поселка Белошапка. Об этом сообщила администрация города Новотроицка в мессенджере Max.
Сам преступник, к сожалению, скрылся. В регионе был объявлен план «Перехват», поиски злоумышленника продолжаются.
Известно, что ещё трое полицейских ранены. Сотрудники правоохранительных органов пытались задержать преступника, который находится в федеральном розыске.
Застреленный полицейский погиб в свой день рождения. Никите Гнусину было всего 28 лет.
При этом компания все равно сосредоточена в первую очередь на масштабировании серийного производства Ту-214.
В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.
Суд запретил деятельность на 60 суток.
Воды не будет с 1:00 14 апреля.
Легенда КВН побывал среди гостей форума «Мост Москва – Татарстан».
Власти хотят модернизовать семейную ипотеку. Размер лимита для регионов с дорогим жильем предлагают повысить вдвое и «привязать» к площади жилья и числу детей в семье. Эксперты считают: это поднимет спрос, но повысит стоимость квартир.