Мужчина открыл огонь из автомата, убив одного сотрудника.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Оренбургской области обнаружили автомобиль мужчины, который застрелил полицейского из автомата. Машину нашли в районе поселка Белошапка. Об этом сообщила администрация города Новотроицка в мессенджере Max.

Сам преступник, к сожалению, скрылся. В регионе был объявлен план «Перехват», поиски злоумышленника продолжаются.

Известно, что ещё трое полицейских ранены. Сотрудники правоохранительных органов пытались задержать преступника, который находится в федеральном розыске.

Застреленный полицейский погиб в свой день рождения. Никите Гнусину было всего 28 лет.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.