Происшествия
17 апреля 09:18
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Татарстане остановили «Ладу» за непристегнутый ремень и нашли 10 кг наркотиков

Водитель так нервничал, что его решили досмотреть.

Автор фото: пресс-служба МВД по Татарстану

В Татарстане сотрудники Госавтоинспекции остановили машину за непристёгнутый ремень, а нашли почти 10 килограммов наркотиков. Всё случилось на 857-м километре трассы М-7 «Волга». «Лада» ехала из Москвы в сторону Уфы.

Водитель, мужчина 1978 года рождения, заметно нервничал и вёл себя странно. Полицейские решили осмотреть машину. На заднем сиденье лежала дорожная сумка, а в ней — 10 свёртков с белым порошком. Экспертиза показала: это метадон. Почти 10 килограммов.

Задержанный признался: в январе знакомый предложил ему подработку — возить наркотики по России. Первый раз он забрал закладку в лесу под Лугой в конце февраля. Потом было ещё два рейса. В этот раз вёз груз из Тосно в Новосибирск, но не доехал.

На водителя завели уголовное дело. Ему грозит серьёзный срок — статья о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что полицейские поймали нижнекамца, у которого хранилось почти 150 грамм наркотиков. Парню грозит пожизненный срок.

