Что известно о поисках детей на Волге
Подростки перестали выходить на связь, когда переходили реку ночью, но спасатели не обнаружили даже следов их присутствия на реке.
В Ульяновске пытаются найти двух мальчиков 2011 года рождения, которые переходили Волгу ночью 23 марта и пропали. О пропаже сообщила мать школьников. По ее словам, дети собирались пешком перейти участок реки длиной около трех километров от берега до берега, однако перестали выходить на связь. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Службы проверяют место на реке, откуда был подан последний сигнал от юношей. Поиски осложняют рыхлый лед и шуга на Волге — лодка на воздушной подушке просто проваливается под воду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России по региону. Ситуацию усугубляет большая глубина реки в месте, где предположительно пропали дети. К работам планируют привлечь тяжелых водолазов. В поисках также задействовали беспилотники, волонтеров и сотрудников полиции. Глава Ульяновска Александр Болдакин распорядился об участии в операции личного состава управления гражданской защиты города вместе с областными спасателями.
Как сообщает РИА Новости, следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве пропавших детей. Правоохранители также подтверждают, что мальчики могли провалиться под лед — пока это наиболее приоритетная версия. Однако следов их присутствия на реке обнаружено не было.
