Происшествия
24 марта 14:13
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Кто виновен в отравлении газом целой семьи с ребенком в Альметьевске

Пять человек попали в больницу из-за отсутствия тяги в дымоходе.

Кто виновен в отравлении газом целой семьи с ребенком в Альметьевске

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В конце 2025 года в Альметьевске семья из пяти человек, в том числе ребенок, была госпитализирована из-за отравления газом. В результате проверки обнаружилось, что управляющая компания «ЖЭУ-11» проверяла оборудование «спустя рукава». Результатами «расследования» делится Госжилинспекция Татарстана.

«ЖЭУ-11» по документам действительно осматривала дымоходы и вентиляцию три раза в год, как и требуется. Однако сотрудников вполне устраивало, что попасть удалось не во все квартиры, в том числе в ту, где отравились жильцы. Например, в марте прошлого года «доступа не было» в 44 помещения, в июле — 55, в ноябре — в 38.

Работники управляющей компании при этом не могут доказать, что действительно сделали хоть что-то для проведения осмотра в недоступных квартирах. «ЖЭУ-11» даже не обязала жильцов квартиры, где не было тяги, убрать обои с вентиляции.

Меры в отношении УК в итоге были приняты — директора оштрафовали на 25 тысяч рублей.

Ранее в исполкоме подсчитали, что за три года в Казани газом отравились более 400 жителей. В этом году планируется обновить газовое оборудование и вентиляцию в 37 домах столицы республики.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.