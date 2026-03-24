Учащимся пришли разные суммы, хотя все платят по общему тарифу.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Студенты КНИТУ, проживающие в общежитии, массово жалуются на завышенные суммы в квитанциях ЖКУ. При чем даже у соседей по комнате суммы могут отличаться. Заехав в сентябре, они заплатили около шести тысяч сразу за год. А теперь им сообщили, что нужно доплатить. Учащиеся не понимают, откуда взялись разные суммы, ведь все платят по общему тарифу.

В пресс-службе КНИТУ ответили «Вечерней Казани», что большинство студентов заселились в общежития в конце августа 2025 года, когда действовал размер платы за проживание от 530 до 760 рублей в месяц, а для внебюджетников – от 825 до 1260 рублей.

«Сотрудники студгородка просили студентов, заселившихся в августе, оплатить год проживания в общежитии по прежним тарифам, заранее предупредив о том, что размер платы за проживание в общежитии в 2025-2026 учебном году будет увеличен, и в будущем им придется доплатить разницу», - отметили в университете.

С сентября 2025 года оплату за проживание подняли - она составила от 885 до 1315 рублей в месяц для студентов всех форм обучения, в зависимости от типа здания (размещение блочное или коридорное). В связи с этим суммы, оплаченной в августе, оказалось недостаточно. Она покрывала оплату студентов по тарифам текущего учебного года ориентировочно лишь до марта 2026-го. Поэтому их попросили доплатить.

В КНИТУ отметили, расчет платы за проживание производится ежегодно по каждому общежитию индивидуально и зависит от множества факторов. Сумма складывается из оплаты за наем и оплаты за коммунальные расходы.

К тому же студенты заселялись в разные даты, поэтому доплата у всех различается.

«К примеру, если студент заселился 15 августа, а его сосед – 10 сентября, то они оплачивали разные периоды проживания и размер доплаты отличается. Кроме того, у студентов могут быть неоплаченные периоды проживания, какие-то остатки задолженностей за прошлые годы – ситуация у каждого студента по оплате индивидуальная, и в каждом конкретном случае нужно разбираться, в чем с готовностью помогают сотрудники студенческого городка. Бывают случаи, что деньги «уходят не туда» из-за ошибок в реквизитах», - подчеркнули в пресс-службе.

Со всеми этими ситуациями разбираются в студгородке, который находится на Товарищеской, 32а. Студенты могут прояснить все вопросы там.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.