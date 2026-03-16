Долина переключилась на мошенников, отобравших у нее квартиру
С аферистов певица требует 176 миллионов рублей.
Народная артистка России певица Лариса Долина решила взыскать с мошенников сумму имущественного вреда - 176,141 миллиона рублей. Иск она направила к курьеру мошенников Анжеле Цырульниковой, забравшей у нее деньги, и другим фигурантам дела. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на суды общей юрисдикции Московской области.
Напомним, что сотрудница одной из столичных библиотек Цырульникова, ранее судимые уроженец Казани Артур Каменецкий и житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев, а также 21-летний житель Тольятти Андрей Основа признаны виновными в мошенничестве и приговорены к лишению свободы на сроки от четырех до семи лет. Но они требуют пересмотреть вынесенный приговор.
Ранее сообщалось, что Лариса Долина снимает квартиру после проигрыша суда о жилье в Хамовниках. Певица не знает, когда сможет купить себе жилье, но не исключает выкупа старой квартиры.
