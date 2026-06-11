Происшествия
11 июня 14:11
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«Вечерняя Казань»

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Фонд развития промышленности Татарстана оштрафован за непредоставление сведений

Сумма наказания составила 300 тысяч рублей.

Фонд развития промышленности Татарстана оштрафован за непредоставление сведений

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В рамках судебного разбирательства Фонд развития промышленности Татарстана должен был предоставить региональному УФАС документы. Организацию заподозрили в нарушении антимонопольного законодательства при проведении закупок у единственного поставщика, сообщили в управлении.

Срок предоставления сведений был до 24 марта. Однако ни в марте, ни в последующие месяцы фонд не предоставил документы или ходатайств о продлении срока их предоставления. Подобные действия квалифицировали как административное правонарушение и оштрафовали организацию на 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что антимонопольщики сочли незаконной отсрочку в пять лет на оплату лифтов в Татарстане. Победитель тендера должен был провести работы в шести городах.

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