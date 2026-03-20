Автор фото: РИА Новости

В 235-м гарнизонном военном суде вынесли приговор экс-руководителю департамента техники и вооружения Росгвардии генерал-майору Константину Рябых. Он обвиняется в получении взятки на 17 миллионов рублей. Судья назначил ему 12 лет колонии строгого режима, пишет ТАСС.

Рябых также назначили штраф в размере 34 миллионов рублей. Его лишили звания генерал-майора и обратили имущество в доход государства на сумму в 40 миллионов рублей. Помимо прочего ему запрещено занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанной с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций, на пять лет. Обвиняемого лишили звания и госнаград - медали ордена «За военные заслуги» и медали «За заслуги перед Отечеством» II степени. Суд обратил в доход государства всю сумму взятки.

Как выяснили следователи, между Росгвардией и ООО «Оружейная палата» был заключен госконтракт на 1,3 миллиарда рублей по поставке средств борьбы с БПЛА, а именно на ружья «Выжигатель». Обвиняемому дали взятку за лоббирование интересов компании по исполнению госконтракта. Однако оказалось, что ружья не пригодны для использования и госконтракт был выполнен недобросовестно.

