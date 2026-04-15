15 апреля 09:52
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Из-под завалов на пороховом заводе в Казани достали тело мужчины

Спасатели нашли погибшего при разборе конструкций, обрушившихся после пожара.

Автор фото: Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»

Из-под завалов на Казанском пороховом заводе извлекли тело мужчины. Об этом сообщил Минздрав Татарстана.

«Ночью из-под завалов извлекли мужчину, к сожалению, он получил травмы, несовместимые с жизнью», - сказали в ведомстве.

Пожар на предприятии произошёл вечером 14 апреля, после чего частично обрушились конструкции. Спасатели разбирали завалы и нашли погибшего.

Ранее в Минздраве Татарстана сообщали о двух пострадавших. Они получили ожоги и травмы: женщина в тяжелом состоянии госпитализирована в Республиканскую клиническую больницу, стабильное состояние; мужчина госпитализирован в Городскую клиническую больницу №7 имени М.Н. Садыкова в Казани, состояние средней тяжести.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 217 Уголовного кодекса Российской Федерации — нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Предварительная причина случившегося — техногенная.

Подробнее о данном ЧП писали здесь.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани все же появится парк аттракционов вместо «Кырлая»

Проектная документации уже разрабатывается.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ильсур Метшин посоветовал хорошо зарабатывать, чтобы купить квартиру в Казани

Сам мэр заработал на жилье через шесть лет жизни в Казани.

АО «Туполев»
«Туполев» впервые показал проект самолёта Ту-454 с двигателями ПД-26

При этом компания все равно сосредоточена в первую очередь на масштабировании серийного производства Ту-214.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

взято с личной страницы во ВКонтакте
Азамат Мусагалиев признался, что его бабушка всегда пела татарские песни

Легенда КВН побывал среди гостей форума «Мост Москва – Татарстан».

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания

Сфера общепита переживает сложные времена: из-за роста издержек, снижения покупательской способности и налоговых новаций отрасль вынуждена адаптироваться. Одни заведения закрываются, а рентабельность других остается под угрозой.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
