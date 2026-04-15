Спасатели нашли погибшего при разборе конструкций, обрушившихся после пожара.

Автор фото: Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»

Из-под завалов на Казанском пороховом заводе извлекли тело мужчины. Об этом сообщил Минздрав Татарстана.



«Ночью из-под завалов извлекли мужчину, к сожалению, он получил травмы, несовместимые с жизнью», - сказали в ведомстве.

Пожар на предприятии произошёл вечером 14 апреля, после чего частично обрушились конструкции. Спасатели разбирали завалы и нашли погибшего.

Ранее в Минздраве Татарстана сообщали о двух пострадавших. Они получили ожоги и травмы: женщина в тяжелом состоянии госпитализирована в Республиканскую клиническую больницу, стабильное состояние; мужчина госпитализирован в Городскую клиническую больницу №7 имени М.Н. Садыкова в Казани, состояние средней тяжести.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 217 Уголовного кодекса Российской Федерации — нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Предварительная причина случившегося — техногенная.

Подробнее о данном ЧП писали здесь.

