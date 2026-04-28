Из-за непогоды в России погибла девочка, 31 человек пострадал
Мокрый снег и штормовой ветер бушуют в Сибирском, Приволжском, Центральном и Северо-Западном округах.
Мокрый снег и сильный ветер в Сибирском, Приволжском, Центральном и Северо-Западном федеральных округах привели к гибели девочки и госпитализации 31 человека, в том числе четверых детей. Об этом сообщили в МЧС России.
Стихия повалила более 740 деревьев, повредила 80 автомобилей. Без электроснабжения остаются свыше 76 тысяч человек. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Силы и средства МЧС находятся в повышенной готовности.
Ранее сообщалось, что татарстанцев предупредили о сильном ветре до 26 метров в секунду. Объявлено штормовое предупреждение. Из-за сильного ветра водителей в Татарстане просят снизить скорость движения. Стоит парковаться вдали от деревьев и конструкций.
Также мы писали, что в КФУ из-за сильных порывов ветра разбилось окно. Помимо этого, дерево рухнуло на машину.
После сильного ветра в Татарстан придет снег. На Первомай ожидаются умеренные осадки и +13 градусов.
Сообщалось, что в центре европейской части России потеплеет на майские праздники, но летней погоды пока ждать не стоит. Однако потепление в начале мая может смениться следующей волной похолодания, но уже не такой интенсивной и продолжительной, как в апреле.
Жителей ожидает ухудшение погодных условий, предупреждают синоптики.
Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.
Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.
Из-за мокрого снега обрываются провода.
Поезда будут следовать без промежуточных остановок.
Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.