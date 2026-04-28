Происшествия
28 апреля 09:22
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Из-за непогоды в России погибла девочка, 31 человек пострадал

Мокрый снег и штормовой ветер бушуют в Сибирском, Приволжском, Центральном и Северо-Западном округах.

Автор фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Мокрый снег и сильный ветер в Сибирском, Приволжском, Центральном и Северо-Западном федеральных округах привели к гибели девочки и госпитализации 31 человека, в том числе четверых детей. Об этом сообщили в МЧС России.

Автор фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Стихия повалила более 740 деревьев, повредила 80 автомобилей. Без электроснабжения остаются свыше 76 тысяч человек. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Силы и средства МЧС находятся в повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что татарстанцев предупредили о сильном ветре до 26 метров в секунду. Объявлено штормовое предупреждение. Из-за сильного ветра водителей в Татарстане просят снизить скорость движения. Стоит парковаться вдали от деревьев и конструкций.

Также мы писали, что в КФУ из-за сильных порывов ветра разбилось окно. Помимо этого, дерево рухнуло на машину.

После сильного ветра в Татарстан придет снег. На Первомай ожидаются умеренные осадки и +13 градусов.

Сообщалось, что в центре европейской части России потеплеет на майские праздники, но летней погоды пока ждать не стоит. Однако потепление в начале мая может смениться следующей волной похолодания, но уже не такой интенсивной и продолжительной, как в апреле.

