Мокрый снег и сильный ветер в Сибирском, Приволжском, Центральном и Северо-Западном федеральных округах привели к гибели девочки и госпитализации 31 человека, в том числе четверых детей. Об этом сообщили в МЧС России.

Стихия повалила более 740 деревьев, повредила 80 автомобилей. Без электроснабжения остаются свыше 76 тысяч человек. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Силы и средства МЧС находятся в повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что татарстанцев предупредили о сильном ветре до 26 метров в секунду. Объявлено штормовое предупреждение. Из-за сильного ветра водителей в Татарстане просят снизить скорость движения. Стоит парковаться вдали от деревьев и конструкций.

Сообщалось, что в центре европейской части России потеплеет на майские праздники, но летней погоды пока ждать не стоит. Однако потепление в начале мая может смениться следующей волной похолодания, но уже не такой интенсивной и продолжительной, как в апреле.

